Un guasto elettrico potrebbe lasciare la parte alta di Costa Rei (Comune di Muravera) senz’acqua nella giornata di oggi. Lo ha comunicato Abbanoa spiegando che «a causa si un'improvvisa interruzione dell'alimentazione elettrica non è stato possibile approvvigionare il serbatoio a servizio della località di Costa Rei».

Il guasto elettrico è stato riparato e così anche l’alimentazione del serbatoio «ma si stima – prosegue Abbanoa – che il livello attuale della riserva non possa garantire per la giornata odierna la fornitura idrica per tutte le utenze, in particolare quelle ubicate nelle zone più alte della località» e cioè in zona Monte Nai. In ogni caso «nell’arco della serata la situazione rientrerà nella normalità e sarà garantita la completa fornitura idrica».

Nel complesso, rispetto a quanto accadeva diverso tempo fa, i disservizi idrici nella località turistica di Costa Rei durante la stagione estiva sono piuttosto contenuti. Merito anche dei tanti lavori effettuati dall’ente gestore negli ultimi anni. Non sono invece ancora stati risolti i problemi nella borgata di Feraxi, l’unica borgata del Comune di Muravera ancora senza una rete idrica. I residenti, anche con raccolte firme, hanno chiesto più volte ad Abbanoa di intervenire. Ancora, però, nessuna risposta.

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