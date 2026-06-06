Grande festa stasera a Sant’Isidoro per l’undicesima edizione del “Infiorata del Corpus Domini”, uno degli appuntamenti più sentiti e importanti del borgo di Quartucciu.

Nella piazza della chiesa, i volontari - supportati come sempre dai Padri Carmelitani Scalzi - realizzeranno un grande tappeto floreale di 54 metri, trasformando lo spazio in un percorso di fede e arte.

Il tema scelto per quest’anno è San Giovanni della Croce, tra le figure più importanti della spiritualità cristiana e del Carmelo, che verrà ricordato in occasione dei 300 anni dalla sua canonizzazione e dei 100 anni dalla proclamazione a Dottore della Chiesa.

Le composizioni floreali racconteranno episodi e simboli legati alla sua vita. La serata inizierà alle 18:30 con il Rosario Eucaristico, seguito dalla Santa Messa alle 19 per poi iniziare la processione. Un’occasione di festa e condivisione, con gli organizzatori che invitano residenti e visitatori ad unirsi ad una tradizione che testimonia pubblicamente la fede e il senso di comunità di Sant’Isidoro.

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