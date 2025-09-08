Una grande scacchiera dipinta sul pavimento per fare Piazza Cogoini sempre più bella e a misura di famiglia. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale di San Vito guidata da Marco Antonio Siddi: “Ancora qualche giorno di pazienza per consentire la posa della resina protettiva della pittura - ha spiegato il primo cittadino - e Piazza Vittorio Cogoini tornerà nuovamente fruibile a tutti, con un nuovo arredo”.

L’augurio è che “dopo il completamento dei lavori la piazza venga rispettata e si evitino i graffiti e le sgommate con le biciclette che, ricordiamo, tra l'altro non posso circolare all’interno della piazza”. Negli ultimi anni piazza Cogoini (si trova di fianco alle scuole elementari), grazie ad una serie di interventi da parte del Comune, è diventata uno dei principali luoghi di ritrovo per i bambini e le famiglie.

