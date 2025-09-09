Si stanno ultimando a San Vito i lavori di sistemazione della Piazza Vittorio Cogoini. Da realizzare solo la resina protettiva della pittura. Poi la stessa Piazza sarà nuovamente accessibile a tutti con un nuovo arredo.

«Stiamo investendo tanto su piazza Cogoini - si legge in una nota del Comune – destinata ai più piccoli, perché riteniamo sia giusto garantire loro uno spazio ordinato e bello esteticamente: chiediamo quindi la collaborazione di tutti per garantire il rispetto delle attrezzature. Entro fine anno (in funzione dei tempi di consegna) la piazza si arricchirà di ulteriori due panche-tavolo coperte».

