Legna di pino fresco a prezzo calmierato per i cittadini di San Vito. A metterla a disposizione l’amministrazione comunale che ha anche chiarito le modalità di assegnazione, e cioè ogni famiglia potrà richiedere una quantità massima di quattro steri (un metro stero è pari a circa 6 quintali) e non potrà essere inoltrata più di una richiesta per nucleo familiare (proprio per soddisfare il maggior numero di famiglie). Il costo, compresa l’iva, è di 73 euro e 92 centesimi al metro stero.

Potranno presentare la domanda esclusivamente i privati (per uso domestico) che risultino residenti nel Comune di San Vito da almeno 12 mesi. La legna proviene dal presidio forestale di Minderrì. Le domande potranno essere presentate sino alle ore 12 del 16 aprile. Dovrà essere allegata copia del documento di identità e della tessera sanitaria.

Da diversi anni i cittadini di San Vito attendevano un bando per la cessione (a titolo oneroso) della legna da ardere. Adesso, grazie al cantiere di Minderrì, finalmente il via libera. Nel territorio del Sarrabus lo scorso mese, in seguito alla bufera di vento, tantissimi alberi sono stati abbattuti. In gran parte però si tratta di alberi appartenenti a privati cittadini. A Muravera, fra le altre cose, sono finiti a terra alcuni pini secolari lungo la vecchia orientale sarda (di competenza della Città Metropolitana di Cagliari)

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