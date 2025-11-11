Chiude da oggi al pubblico il museo comunale di San Vito “La via dell’Argento” per i lavori di restauro della facciata esterna del municipio (che ospita anche la sala museo, con ingresso da via Galilei). Il museo resterà chiuso sino al termine dei lavori.

“La via dell’Argento” è un punto di riferimento per la storia e la tradizione del paese, in particolare quella mineraria. Diversi gli oggetti e gli strumenti dell’epoca esposti all’interno della sala.

L’amministrazione comunale in una nota si scusa per il disagio e chiarisce che la data di riapertura sarà comunicata tempestivamente attraverso i canali ufficiali.

