La tragedia
02 agosto 2026 alle 09:59aggiornato il 02 agosto 2026 alle 10:06
Incidente mortale a Siurgus Donigala, perde la vita nell'auto che si ribaltaPer l’uomo i soccorsi si sono rivelati inutili
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Un uomo è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nel territorio di Siurgus Donigala. Secondo le prime informazioni l’auto sulla quale viaggiava si è ribaltata causando la morte del conducente. Purtroppo inutili i soccorsi.
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