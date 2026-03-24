San Vito, i tulipani colorano l'ingresso del paese: «Sosteniamo la ricerca contro il cancro»Inaugurato, nel parchetto all’ingresso del paese, anche il primo circuito di educazione stradale
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Centinaia di tulipani all’ingresso sud di San Vito, nel parco del Flumini Uri. Sono i bulbi ormai fioriti che i bambini delle scuole del paese – grazie all’iniziativa del Comune e alla disponibilità della dirigente all’istituto comprensivo – hanno messo a dimora durante l’inverno. Bulbi acquistati dall’associazione Il Giardino di Lu per sostenere il progetto sulla ricerca oncologica (cancro ovarico).
«In questi giorni la meravigliosa fioritura di questi bulbi – ha sottolineato in una nota l’amministrazione comunale - annuncia l’arrivo della primavera e ricorda a tutti noi che un piccolo gesto di solidarietà può aiutare a donare speranza a tante donne che vivono nella paura e nella sofferenza».
Nel parchetto all’ingresso del paese la scorsa settimana è stato inaugurato anche il primo circuito di educazione stradale. Centosettanta metri tra segnali, cartelli e rotatorie per spiegare ai più piccoli le regole della strada (e per socializzare).
Tantissime le famiglie provenienti da tutto il Sarrabus che – bambini al seguito – stanno frequentando il parco di San Vito proprio grazie al circuito di educazione stradale. Fra le altre cose è presente un’area di sgambettamento per i cani e – in un altro spazio – l’antico trattore di Monte Narba (zona mineraria) in esposizione. Un pezzo da museo che racconta un po’ di storia di San Vito.