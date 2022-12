Un pensiero a chi vive lontano dal paese e a tutti coloro che in questo momento soffrono problemi di salute, o che vivono una condizione di disagio sociale. Il sindaco di San Vito Marco Siddi rivolge gli auguri di Natale a tutti i cittadini. Parlando a nome dell'intera amministrazione comunale, il sindaco fa gli auguri anche ta chi in questo momento soffre per problemi di salute, a chi vive una condizione di disagio sociale.

Ma anche «ai nostri giovani, e a tutti i nostri concittadini residenti fuori dall’Isola ma con il pensiero rivolto al paese natio» e ancora «ai bambini che sono la nostra grande ricchezza presente e futura, e agli anziani che rappresentano le nostre radici, e che molto spesso vivono in solitudine. Buon Natale anche agli operatori commerciali, agli artigiani, ai professionisti del nostro paese che contribuiscono in maniera determinante a tenerlo in vita, alle associazioni locali di ogni genere per il loro contributo che offrono alla nostra comunità». Il sindaco sempre a nome dell'intera amministrazione, rivolge gli auguri «alle Istituzioni militari, religiose e scolastiche presenti nel nostro territorio, alla Giunta, a tutti i consiglieri comunali e a tutti i dipendenti comunali».

Raffaele Serreli

