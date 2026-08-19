Riprende a San Vito in maniera regolare il servizio di raccolta della plastica. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale spiegando che si torna al calendario normale con i ritiri della plastica ogni martedì a partire dal 25 agosto. L’allarme per la plastica era scattato lo scorso 28 luglio con lo stop, appunto, alla raccolta sia a San Vito che in altri Comuni del sud Sardegna. Uno stop per una serie di criticità a livello regionale e nazionale (senza responsabilità da parte del Comune o della ditta) che è andato avanti per tre settimane sino al ritiro straordinario programmato per la vigilia di Ferragosto. Adesso il ritorno – si spera definitivo – alla normalità.

Nei giorni scorsi, quando la plastica non poteva essere conferita, il sindaco Marco Antonio Siddi aveva invitato i cittadini, fra le altre cose, ad “evitare l'abbandono dei rifiuti lungo le strade urbane ed extraurbane. Ogni utente è depositario di appositi contenitori per il contenimento delle varie categorie di rifiuti domestici, e solo questi devono essere utilizzati”. Un invito ribadito anche oggi: “Si ricorda – scrive in una nota l’amministrazione comunale - di esporre i rifiuti la sera prima della giornata prevista per il ritiro e di non abbandonare rifiuti nelle strade e in campagna perché gli interventi straordinari di eliminazione delle micro-discariche vanno ad incidere sui costi del servizio e quindi direttamente sulla Tari”

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