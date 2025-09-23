San Vito, al via il restauro di Casa BuccelliOspiterà attività culturali e sociali
Da qualche giorno hanno avuto inizio i lavori di restauro di “Casa Buccelli” in Via Garibaldi, edificio donato al Comune di San Vito dal professor Giovanni Cocco.
Si tratta di un primo lotto finanziato con fondi della Regione, per un importo complessivo di 400.000 euro, che comprende il totale rifacimento della copertura e la messa in sicurezza delle strutture orizzontali.
Il progetto prevede anche un secondo lotto in attesa di finanziamento, attraverso il quale verrà completato il recupero dello storico edificio, che in futuro verrà destinato ad ospitare attività culturali e sociali.