San Vito, aggiornamento del piano triennale delle opere pubblicheSe ne parlerà il prossimo 9 settembre nel Consiglio comunale, convocato in sessione straordinaria
Il Consiglio comunale di San Vito è stato convocato in sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio 3, per martedì 9 settembre alle ore 17.30.
Sotto la presidenza del sindaco Marco Siddi l'assemblea dovrà occuparsi dell’aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche e del DUP 2025/2027, dell'approvazione del Documento Unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2026/2028.
Infine, si terrà la discussione sulla mozione presentata dal Gruppo consiliare "Prospettiva San Vito" per la trasmissione in diretta streaming delle sedute del Consiglio comunale.