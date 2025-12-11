Il Comune di Sinnai ha approvato l’elenco definitivo dei beneficiari del contributo Una Tantum destinato alle famiglie con studenti disabili residenti in paese, iscritti per l’Anno Scolastico 2025/2026 e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado.

Il contributo è riservato alle famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico dei propri figli e che non usufruiscono del servizio scuolabus comunale.

