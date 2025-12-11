le risorse
11 dicembre 2025 alle 10:18aggiornato il 11 dicembre 2025 alle 10:18
Sinnai, arriva l'una tantum alle famiglie con studenti disabiliIl contributo è riservato alle famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico dei propri figli
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Comune di Sinnai ha approvato l’elenco definitivo dei beneficiari del contributo Una Tantum destinato alle famiglie con studenti disabili residenti in paese, iscritti per l’Anno Scolastico 2025/2026 e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado.
Il contributo è riservato alle famiglie che provvedono autonomamente al trasporto scolastico dei propri figli e che non usufruiscono del servizio scuolabus comunale.
© Riproduzione riservata