Il nuovo lungomare di Porto Corallo a Villaputzu (località Prumari, conosciuta anche come “Prima spiaggia”), sarà inaugurato sabato 13 dicembre alle ore 11.

È il primo tratto del lungomare riqualificato all’interno di un progetto che prevede la riqualificazione dell’intera località costiera.

«Restituiamo alla comunità – ha sottolineato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - un tratto di costa finalmente fruibile attraverso una viabilità lenta, ideale per passeggiate e attività all’aria aperta». L’illuminazione del nuovo viale è a basso impatto «nel pieno rispetto dell’area SIC di interesse comunitario - ha aggiunto il primo cittadino - per non disturbare la fauna selvatica e preservare l’equilibrio naturale di questo prezioso ambiente costiero».

Nel frattempo sono stati avviati i lavori di costruzione del nuovo bar-ristorante che prenderà il posto di un vecchio rudere, sempre in zona Prumari.

«A breve – ha detto ancora Porcu - verrà pubblicato un bando di gara per l’affidamento della gestione, con l’obiettivo di renderlo operativo già dalla prossima estate». Prima della stagione estiva verranno posizionate le nuove passerelle di accesso alla spiaggia.

