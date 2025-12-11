Un contributo complessivo di 4500 euro l’anno alle associazioni che operano nella cultura e nell’informazione. Le risorse, messe a disposizione dal Comune di Muravera, saranno distribuite in base ai punteggi attribuiti alle associazioni secondo i criteri previsti: anzianità sul territorio, ampiezza dell’area di intervento, numero dei soci, eventuale organizzazione di corsi riconosciuti, attività gratuite certificate, uso di spazi propri, iniziative di comunicazione sociale e grado di coinvolgimento della cittadinanza.

L’importo assegnato a ciascun beneficiario sarà calcolato dividendo lo stanziamento complessivo per il totale dei punteggi delle associazioni ammesse e moltiplicando il valore ottenuto per il punteggio di ogni singolo soggetto. Le domande, firmate dal legale rappresentante, dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta, comprese le relazioni annuali, i bilanci e i programmi delle attività per il 2025 e il 2026.

Le istanze devono essere inviate via Pec entro il 21 dicembre all’indirizzo protocollocomunemuravera@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Contributi alle Associazioni culturali e di informazione. Annualità 2024 e 2025”.

