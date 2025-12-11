Muravera, 4500 euro di contributi alle associazioni culturali del paeseLe istanze devono essere inviate via Pec entro il 21 dicembre
Un contributo complessivo di 4500 euro l’anno alle associazioni che operano nella cultura e nell’informazione. Le risorse, messe a disposizione dal Comune di Muravera, saranno distribuite in base ai punteggi attribuiti alle associazioni secondo i criteri previsti: anzianità sul territorio, ampiezza dell’area di intervento, numero dei soci, eventuale organizzazione di corsi riconosciuti, attività gratuite certificate, uso di spazi propri, iniziative di comunicazione sociale e grado di coinvolgimento della cittadinanza.
L’importo assegnato a ciascun beneficiario sarà calcolato dividendo lo stanziamento complessivo per il totale dei punteggi delle associazioni ammesse e moltiplicando il valore ottenuto per il punteggio di ogni singolo soggetto. Le domande, firmate dal legale rappresentante, dovranno essere corredate dalla documentazione richiesta, comprese le relazioni annuali, i bilanci e i programmi delle attività per il 2025 e il 2026.
Le istanze devono essere inviate via Pec entro il 21 dicembre all’indirizzo protocollocomunemuravera@legalmail.it, indicando nell’oggetto “Contributi alle Associazioni culturali e di informazione. Annualità 2024 e 2025”.