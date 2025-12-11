In concomitanza col Natale, l'amministrazione comunale di San Vito ha donato un contributo per la ricerca all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e al “Giardino di Lu” l’associazione che con i suoi tulipani raccoglie fondi per la ricerca e lo studio del tumore ovarico.

Al “Parco Flumini Uri” ciascuno degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola per l’infanzia del paese dopo aver ricevuto dal sindaco Marco Siddi e da altri amministratori un sacchetto di bulbi di tulipano del “Giardino di Lu”. Ognuno dei bambini ne ha messo a dimora uno: la fioritura è attesa da metà marzo a maggio.

«L’iniziativa- come si legge nel comunicato del Comune- ha per scopo la sensibilizzazione dei più giovani sull’importanza che riveste la ricerca scientifica, nella lotta alle malattie tumorali>. Poi, anche l'occasione di "ringraziare gli stessi alunni, il corpo docente e alla dirigente scolastica della Scuola per l’Infanzia e Primaria del plesso di San Vito per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta». Nei prossimi giorni agli studenti della Secondaria di Primo Grado verrà offerto un dono solidale dell’AISM.

