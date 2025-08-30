Violazioni in materia di sicurezza e lavoro nero in un'azienda di San Sperate che produce e commercializza biscotti e dolci.

Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari a conclusione di un'operazione che ha portato alla denuncia del dell'amministratore unico della società, un 74enne di San Sperate.

L'ispezione ha permesso di accertare diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione del personale. In particolare, sono emerse gravi carenze relative alle mancate visite mediche obbligatorie per i dipendenti, all'assenza di adeguate misure di primo soccorso, all'installazione non conforme di impianti audiovisivi e all'impiego di lavoratori non regolarmente assunti.

All'esito degli accertamenti, i militari hanno contestato ammende per complessivi di oltre 3.200 euro, oltre a sanzioni amministrative pari a 3.900.

