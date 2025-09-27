I carabinieri di San Gavino, con il supporto dei colleghi di Cagliari, hanno denunciato un 44enne del posto ritenuto responsabile di gestione non autorizzata di rifiuti.

L’uomo deteneva abusivamente, su un terreno di sua proprietà, 14 autovetture fuori uso prive di parti meccaniche e carrozzeria, circa 60 lamierati e componenti, oltre a diversi rifiuti pericolosi tra cui parti contenenti amianto, filtri olio e batterie al piombo esauste.

Il Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari avvierà nei prossimi giorni verifiche tecniche per accertare eventuali contaminazioni del suolo e valutare l’impatto ambientale derivante dall’abbandono dei materiali nocivi, stabilendo anche l’eventuale necessità di provvedimenti di bonifica.

(Unioneonline/Fr.Me.)

