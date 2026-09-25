A San Gavino dopo il vecchio passaggio a livello c’è la provinciale per Pabillonis e dopo qualche decina di metri si può svoltare per via Colombo, che da anni è diventata una strada dimenticata.

Lo denunciano con forza gli 8 residenti nonostante le tante richieste di intervento fatte all’amministrazione comunale per la messa in sicurezza di questa strada. Lo rimarcano i residenti: «Più di un mese fa abbiamo protocollato al Comune una lettera in cui abbiamo chiesto interventi urgenti, ma ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Via Colombo, che non viene mai pulita, presenta diverse buche e voragini e la percorrenza la sera e la notte è molto pericolosa visto che non è presente, se non in minima parte l’illuminazione pubblica».

Ogni volta che i residenti svoltano dalla strada provinciale verso via Colombo rischiano di essere tamponati: «Ci vorrebbe l’installazione di qualche dissuasore sulla strada perché le macchine sfrecciano ad altissima velocità. Due anni uno dei residenti è stato tamponato: la sua macchina è stata distrutta ma per fortuna lui è uscito incolume dall’incidente. Veniamo considerati cittadini di serie B, ma anche noi paghiamo le tasse e chiediamo un intervento del Comune in tempi brevi».

In più via Colombo è molto stretta e i residenti vorrebbero l’istituzione di un senso unico perché spesso le macchine passano con difficoltà nei due sensi di marcia.

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