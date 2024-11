Anche i comuni del Sud Sardegna partecipano alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne attraverso delle iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini, in particolare le nuove generazioni, sull’importanza del rispetto verso il genere femminile.

Questa sera Samatzai e Nuraminis si impegnano con dei dibattiti sul tema.

L’amministrazione comunale di Samatzai, in collaborazione con l’associazione Progresso Donna, ha organizzato un convegno che si svolgerà alle 17:00 presso il Monte Granatico a cui seguirà la proiezione di un film a tema.

A Nuraminis il dibattito sull’argomento inizierà alle 17:30: durante la serata che si svolgerà presso l'ex Monte Granatico interverranno il comandante della stazione dei carabinieri Andrea Murenu, la dottoressa e tecnico della riabilitazione psichiatrica Silvia Cherchi e Mena Maffei della Società Cooperativa Sociale Tesauro.

«La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non è solo un momento di riflessione, ma un richiamo all’azione. Come amministrazione, lavoriamo ogni giorno per rafforzare i servizi di sostegno, sensibilizzare le nuove generazioni e creare una comunità più sicura e inclusiva. Solo unendo le forze possiamo sradicare definitivamente la violenza di genere e garantire alle donne il diritto a vivere senza paura» dichiara la vicesindaca di Nuraminis Katia Cocco.

