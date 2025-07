Al via il servizio di salvamento a mare sul litorale di Quartu affidato dal Comune al Club sub Sinnai. Cinque le postazioni installate al Poetto, alla Marinella, al Margine Rosso, a Flumini e a Cal'e Moru. Disponibili per ogni postazione due bagnini qualificati, un pattino di salvataggio, la torretta di avvistamento e il defibrillatore. Con postazioni mobili (gommoni e moto d’acqua), si provvede al pattugliamento e agli interventi su chiamata.

Due le postazioni installate dal Comune di Maracalagonis nel tratto successivo a Baccu Mandara e a Cannesisa di Torre delle Stelle: il servizio è assicurato sempre dal Club sub Sinnai che in questi giorni dovrebbe assicurare lo stesso servizio anche a Genn'e Mari (Torre delle Stelle), a Solanas, in territorio di Sinnai e nel mare di Villasimius. Il servizio è assicurato per due mesi.

