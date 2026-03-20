Avviata la procedura pubblica per la concessione degli spazi destinati ad attività artigianali, commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande in occasione della 52esima edizione della Sagra degli Agrumi, in programma a Muravera il 19 aprile 2026. L’iniziativa punta a definire la graduatoria degli operatori che potranno partecipare alla manifestazione, uno degli appuntamenti più rilevanti del territorio che segna anche l'avvio della stagione turistica.

Sono in fase di pubblicazione il bando e la relativa modulistica per la presentazione delle domande, comprensiva dell’informativa sul trattamento dei dati personali. La documentazione è disponibile online.

«La procedura – sottolinea in una nota l’amministrazione comunale di Muravera - è rivolta alle attività artigianali, di commercio e di somministrazione, con l’obiettivo di regolamentare l’assegnazione degli spazi pubblici e garantire criteri trasparenti nella selezione degli operatori». Alla fine sarà definito l’elenco dei partecipanti ammessi all’edizione 2026 della manifestazione.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 del 26 marzo 2026. Entro tale scadenza dovranno essere trasmesse le istanze secondo le modalità indicate nel bando, pena l’esclusione dalla procedura. Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito del Comune di Muravera.

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