Rock in Cricca 2026 torna protagonista dell’estate musicale della Trexenta e si prepara a trasformare Senorbì in un grande palcoscenico a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per sabato 20 giugno, a partire dalle 19, negli spazi della Cantina Trexenta in via Piemonte 40 (verso Sant'Andrea Frius), con una serata che promette un format unico nel panorama musicale isolano. L’iniziativa, ideata e organizzata da Giuseppe Cocco, porta sul palco una vera e propria “orchestra rock” composta da oltre cento musicisti provenienti da tutta la Sardegna. La serata proseguirà con una serie di live set con protagonisti i Floydian Sound, la SoundProject e i Pinguini Tattici Similari, per un viaggio attraverso rock e contaminazioni contemporanee.

Non solo musica, ma anche socialità e partecipazione: il servizio di cibo e drink sarà curato dal Comitato Sant’Antioco e Santa Mariedda, mentre l’iniziativa vede la collaborazione di diverse realtà del territorio, tra cui l’associazione culturale LaQuintaMobile Suelli, la Pro Loco Senorbì, la Protezione Civile di Senorbì, la Scuola Civica di Musica Suelli e Ichnos Media Arts.

La vera cifra distintiva di Rock in Cricca resta la sua formula partecipativa: oltre cento musicisti sullo stesso palco danno vita a una delle più originali esperienze musicali dell’Isola, un laboratorio artistico diffuso che celebra il valore della collaborazione e della musica come linguaggio comune. Un esperimento collettivo che cresce di anno in anno e che punta a consolidare una community musicale diffusa.

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