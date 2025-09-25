Un uomo e una donna sono rimasti feriti in un incidente stradale sulla Nuova Orientale sarda lungo la rampa che porta al Gerrei. Erano alla guida di due auto che si sono scontrate frontalmente.

La donna è stata trasportata al Policlinico di Monserrato dove è stata ricoverata per le diverse ferite riportate. I sanitari si sono riservati la prognosi.

L'uomo è stato invece trasferito al San Marcellino di Muravera ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

© Riproduzione riservata