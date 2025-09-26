Il Consiglio comunale di Muravera è convocato per lunedì alle 12,30. Da discutere e votare l’approvazione del bilancio consolidato 2024, documento fondamentale per verificare la gestione finanziaria complessiva dell’ente e delle sue partecipate.

All’ordine del giorno anche la variazione al bilancio di previsione 2025/2027. Come informa l'Ufficio stampa,

«Sarà inoltre discusso l’aggiornamento del Documento unico di programmazione 2025/2027, con la modifica che riguarda la sezione operativa, parte seconda. In questo contesto saranno ridefiniti il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale degli interventi, strumenti essenziali per tracciare le linee degli investimenti infrastrutturali nel medio periodo.

Sul fronte urbanistico, l’assemblea sarà chiamata ad adottare la variante al Piano di Assetto Idrogeologico relativa alla località Is Perdigonis. Una misura mirata a ridefinire i livelli di rischio idraulico e a garantire maggiore sicurezza idrogeologica nell’area».

