A Mandas sono state poste le basi per l’istituzione della nuova sede del Centro Provinciale per gli adulti: strumento di socializzazione e integrazione fondamentale non solo per la comunità del paese dell’alta Trexenta, ma anche per l’intero territorio. In programma l’attivazione dei corsi per il conseguimento della terza media, del biennio della scuola superiore, il corso di inglese e il corso di informativa.

«Sono veramente soddisfatto per la proficua e partecipata riunione con cui oggi abbiamo dato il via all'istituenda sede del Centro Provinciale per gli adulti che, oltre ai quattro corsi annunciati, vedrà attivi anche altri corsi come quello sull'archeologia sperimentale e sull'agro alimentare», è il commento del sindaco Umberto Oppus.

Si tratta di una novità molto significative per il sistema formativo locale: il CPIA realizza infatti attività di istruzione destinate alla popolazione adulta, attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti. Si tratta inoltre un punto di riferimento istituzionale diffuso per coordinare azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento per la presa in carico delle persone adulte. Lunedì si terrà la riunione di avvio dei nuovi corsi con l’apertura delle iscrizioni. «Possono iscriversi tutti gli interessati anche non residenti a Mandas», precisa Oppus.

