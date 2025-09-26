Una società che opera nella ristorazione in una rinomata località del sud-est della Sardegna, e che ha operato a lungo come “evasore totale”.

È quanto emerso dai controlli della Guardia di Finanza della Tenenza di Muravera e dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari, che hanno portato alla luce un’evasione fiscale milionaria. La srl, infatti, era subentrata nell’affitto di un’azienda strutturata senza formalizzare alcun contratto, omettendo così di dichiarare ricavi per quasi un milione e mezzo di euro, evadendo l’Iva per centinaia di migliaia di euro.

Illeciti anche nell’assunzione della forza lavoro. Nell’arco degli ultimi cinque anni, infatti, la società ha impiegato 80 lavoratori, che erano però formalmente assunti da un’altra cooperativa. A questa coop sono stati estesi i controlli, che hanno accertato una indebita associazione tra il datore di lavoro nominale e quello effettivo.

Ad entrambe le società è stata comminata un’ammenda fino a 60mila euro.

