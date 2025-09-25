Torna a casa con una medaglia di bronzo Michele Tronci, lo studente diciassettenne del liceo scientifico Alberti di Cagliari che ha partecipato alle Olimpiadi dell’informatica che si sono concluse a Udine oggi.

Lo studente, originario di Sarroch, ha messo in mostra tutta la sua bravura centrando un risultato di grande prestigio, che lo annovera tra i giovani d’Italia più preparati nel campo informatico.

Per Michele, quello di Udine è solo l’atto finale di un percorso lungo cominciato nel dicembre del 2024, con una prima selezione a cui hanno partecipato 13.845 studenti provenienti da tutte le regioni, poi diventati 1066, e infine 100. Michele Tronci lo scorso maggio aveva partecipato anche alle olimpiadi di matematica, dimostrando nella competizione a squadre una accurata preparazione anche in questa materia.

Per il diciassettenne di Sarroch, la medaglia di bronzo non è di certo un punto di arrivo, ma un trampolino verso risultati più importanti che, vista la sua passione per lo studio, sarà di sicuro in grado di raggiungere.

