Possibili disagi nella raccolta dei rifiuti in otto comuni del Gerrei. Venerdì 30 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale proclamato dal sindacato USB, il regolare svolgimento dei servizi di igiene urbana potrebbe subire rallentamenti e variazioni. A comunicarlo è l'Unione dei Comuni del Gerrei attraverso un avviso rivolto alla cittadinanza.

La protesta potrebbe avere ripercussioni ad Armungia, Ballao, Goni, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius e Villasalto. Ai possibili disservizi legati allo sciopero si aggiunge l'astensione dal lavoro straordinario, iniziata il 27 ottobre e prevista fino al 4 novembre, che riguarda i dipendenti delle aziende del Gruppo Iren ai quali viene applicato il contratto nazionale dei servizi ambientali.

La mobilitazione potrebbe quindi incidere sull'organizzazione delle attività anche nei giorni precedenti e successivi allo sciopero. L'Unione dei Comuni ha comunque assicurato che saranno garantiti i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili, attraverso l'impiego del personale necessario. Al momento non sono stati indicati nell'avviso i singoli turni di raccolta che potrebbero subire variazioni.

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