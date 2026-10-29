Oltre 750mila euro per intervenire sulle strade rurali del Gerrei. L'Unione dei Comuni ha avviato la ricerca delle imprese che potranno occuparsi dei lavori, destinati a migliorare la viabilità nelle campagne e a sostenere le attività agricole, forestali e pastorali del territorio.

La somma prevista è di 757.404,90 euro, Iva esclusa. Il progetto interessa otto paesi: Armungia, Ballao, Escalaplano, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant'Andrea Frius, Silius e Villasalto. Per ciascuno sono stati predisposti appositi elaborati progettuali. Si tratta di collegamenti particolarmente importanti per agricoltori e allevatori, che utilizzano quotidianamente le strade di campagna per raggiungere terreni, aziende e pascoli.

Per il momento i cantieri non sono ancora stati avviati. L'Unione dei Comuni ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni d'interesse delle imprese, che avranno tempo fino alle 8 del 7 novembre per candidarsi attraverso la piattaforma regionale SardegnaCAT. Successivamente verranno individuate le aziende da invitare alla procedura negoziata, dalla quale uscirà l'impresa incaricata di eseguire gli interventi. Restano ancora da conoscere i tempi di avvio dei lavori.

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