Cala Sinzias, il parcheggio a pagamento chiude in anticipo per fare posto ai lavoriLa giunta comunale di Castiadas dispone lo stop all'area di sosta sul lato destro del resort: via parcometro e cartelli per consentire la realizzazione di nuovi stalli sul litorale
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Chiusura anticipata per uno dei parcheggi pubblici a pagamento di Cala Sinzias. Con la deliberazione del 16 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), la giunta comunale di Castiadas ha approvato la chiusura dell'area di sosta situata sul lato destro rispetto all'ingresso principale del Cala Sinzias Resort, per consentire l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuove aree di parcheggio lungo il litorale.
Secondo quanto riportato nell'atto, l'area interessata non potrà più essere utilizzata dal pubblico per la sosta, rendendo necessaria anche la rimozione del parcometro e della relativa segnaletica verticale.
Le aree di sosta pubbliche a pagamento erano state individuate con la deliberazione di Giunta del 25 maggio 2026. Il 29 giugno erano stati attivati complessivamente 18 parcometri nelle diverse aree individuate dal Comune, comprese le due zone di parcheggio situate ai lati dell'ingresso principale del Cala Sinzias Resort. La nuova decisione riguarda soltanto il parcheggio sul lato destro dell'ingresso.
(Unioneonline/En.Ne.)