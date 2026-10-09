Incontro tecnico dedicato al progetto di approvvigionamento idrico per i villaggi lungo la vecchia Orientale sarda. Interessate le località di San Paolo, Villaggio delle rose, villaggio dei Gigli, San Basilio, Monte Nieddu e San Gregorio non ancora servita da una rete idrica.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Abbanoa S.p.A. e dell’EGAS, insieme al RUP dell’opera, al tecnico incaricato e ai tecnici dei Comuni interessati: Sinnai, Maracalagonis e Quartucciu.

<L’incontro- ha spiegato la sindaca di Sinnai, Barbara Pusceddu- è servito a presentare ufficialmente il DOCFAP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) ed approfondire alcuni aspetti tecnici fondamentali: la stima delle portate idriche necessarie per garantire un servizio efficiente e continuo a tutti i villaggi e le diverse soluzioni progettuali per la rete e l'alimentazione idrica, valutando in particolare le opzioni di approvvigionamento dall'acquedotto di Corongiu o direttamente dal potabilizzatore di Simbirizzi.Grazie al confronto diretto con Abbanoa ed EGAS, abbiamo chiarito i punti principali e stabilito i prossimi passi tecnici>.

Per la sola progettazione sono stati stanziati oltre un milione di euro. Intanto i residenti dei villaggi, da tempo premono per avere l'acqua potabile in casa. Finora è arrivata dai pozzi e con le autobotti. Nel luglio scorso, nella sala consiliare del Comune di Sinnai, c'è stato un incontro informativo con i sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu, di Maracalagonis Francesca Fadda, di Quartucciu Pietro Pisu Presenti i rappresentanti delle frazioni e dei villaggi, i tecnici e il RUP, dei tre Comuni con l'obiettivo di fare le prime valutazioni economiche, i tempi e il cronoprogrammi. L'attesa si allunga: impossibile ora fare previsione sulla realizzazione del mega intervento.

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