Sono aperte le iscrizioni al servizio “Spazio Giovani Itinerante”, rivolto agli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni. Un percorso pensato per offrire ai ragazzi occasioni di socializzazione, aggregazione e confronto attraverso una serie di attività organizzate tra novembre e dicembre.

Il programma prevede diverse esperienze, a partire dal viaggio di istruzione e socializzazione ad Alghero, in programma il 7 e l’8 dicembre. Tra le iniziative figurano inoltre un weekend in Barbagia, alcune giornate dedicate all’arrampicata e attività di Escape Room, oltre alle uscite al cinema previste nei mesi di novembre e dicembre.

Un calendario variegato, dunque, con l’obiettivo di coinvolgere i giovani in attività ricreative e formative, favorendo la partecipazione e la condivisione di esperienze al di fuori del tradizionale contesto scolastico.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Comune di Pula entro il 19 ottobre.

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