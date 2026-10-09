Si allarga a Quartu la protesta degli studenti. Niente lezioni oggi per i ragazzi del liceo artistico Brotzu nella sede staccata di via Monsignor Angioni e per quelli del liceo classico Motzo dei tre plessi di via Don Sturzo, via Magellano e via Caboto che oggi hanno deciso di scioperare. Questa volta i topi non c'entrano , ma i problemi, per entrambi i licei sono altri: infiltrazioni, diffetti strutturali, bagni e scale inagibili , scarsa pulizia e presenza di blatte. "Siamo in sciopero da due giorni e probabilemte continueremo" spiega Malina 17 anni, una rappresentante di classe del liceo artistico Brotzu, "i problemi riguardano l'intera struttura , ci sono infiltrazioni sui muri, cadono pezzi dai tetti e poi ci sono le blatte".

Dalla Città Metropolitana spiegano che

"Gli istituti scolastici superiori di Quartu, di nostra competenza, sono stati oggetto di interventi per un importo complessivo di circa 8 milioni, di cui 6 milioni a valere sui fondi PNRR.

Gli interventi hanno interessato le strutture con interventi di adeguamento sismico e statico quale priorità e, a seguire, l’adeguamento alle norme e la riqualificazione energetica".

In quest’ambito "è rilevante segnalare la riqualificazione complessiva del liceo scientifico Brotzu, per un importo di circa 4 milioni e mezzo, che oltre gli adeguamenti alle norme strutturali e impiantistiche, ha interessato la realizzazione dell’impianto di climatizzazione estiva e invernale di tutti gli ambienti e tutte le aule didattiche, nonché un sistema di ventilazione meccanica controllata per garantire i ricambi d’aria senza l’apertura delle finestre". L'artistico però non ha sede a Pitz'e Serra ma in via Monsignor Angioni in locali che erano stati concessi in comodato d'uso dal Comune.

Sono in corso lavori per circa un milione di euro all’istituto Levi che interessano la riqualificazione dell’aula magna.

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