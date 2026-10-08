Compleanno speciale per il liceo scientifico Brotzu a Quartu che spegne cinquanta candeline di un lungo percorso che ha visto passare in quelle aule migliaia di studenti. Gli alunni di ieri e quelli di oggi si ritroveranno tutti insieme in aula magna sabato dalle 9 per ricordare e celebrare questo mezzo secolo.

Era il 1975 quando il liceo aprì per la prima volta le sue porte nella collina di Pitz’e Serra, tutto attorno la campagna, ma in una Quartu in forte crescita. L’obiettivo era offrire ai giovani del territorio nuove opportunità di formazione e di sviluppo culturale.

Oggi a guidare l’istituto, che raggruppa anche il liceo artistico con sede in via Monsignor Angioni, è il dirigente scolastico Giovanni Gugliotta che di questa scuola è stato anche alunno. «Quando nel lontano 1985 conclusi il mio percorso liceale», racconta il dirigente, «mai avrei immaginato di ritrovarmi dopo 41 anni a festeggiare i 50 della mia scuola come dirigente scolastico».

Un istituto che in cinquant’anni è profondamente cambiato: sono cambiate le tecnologie, i linguaggi e le sfide educative, ma, aggiunge Gugliotta «il Liceo “Giuseppe Brotzu” ha sempre mantenuto saldo il proprio impegno: formare persone curiose, critiche e consapevoli».

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