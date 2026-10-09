Settantacinque mila euro per eliminare cumuli di amianto disseminati nel territorio quartese. Risorse stanziate dal Comune, investite per il progetto approvato dalla Giunta sulla manutenzione straordinaria di aree comunali interessate da abbandoni di rifiuti speciali. Nella relazione c’è una lunga lista di zone identificate: da via Bingia ‘e cresia a via degli Anthurium, da via Leonardo Da Vinci a via Mar delle Antille, sino a via delle Antille e il parco di Molentargius. L'obiettivo del servizio finanziato dal Comune è “la riqualificazione ambientale di zone compromesse da fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi come l’amianto” che saranno ritirati e conferiti negli impianti regolarmente autorizzati.

“Con questo intervento affrontiamo in modo organico un problema di carattere igienico- sanitario e ambientale, a tutela dei cittadini e del territorio - spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura -. Gli abbandoni di rifiuti, in particolare quelli contenenti amianto, richiedono interventi rapidi e la massima cautela. Il progetto è stato quindi pensato in modo flessibile, affinché ci sia modo di affrontare adeguatamente anche gli eventuali ulteriori abbandoni che si dovessero verificare. È pertanto auspicabile una sempre più forte collaborazione di tutta la cittadinanza, con segnalazioni agli uffici comunali riguardo qualsiasi deposito abusivo”.

© Riproduzione riservata