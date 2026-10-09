Cagliari, tre migranti rintracciati in piazza Matteotti: «Siamo appena sbarcati»Oltre 50 persone approdate in poche ore anche a Teulada e Sant’Antioco. Tra loro una donna incinta e alcuni minori
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Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Cinquantuno le persone arrivate con gli ultimi approdi.
Due barchini con a bordo complessivamente 21 persone, tra le quali cinque donne – di cui una incinta – e due minori, sono stati intercettati dalla Guardia Costiera a 35 miglia dalle coste di Teulada. I migranti sono stati trasferiti a Cagliari e poi al centro di accoglienza di Monastir.
Stessa sorte è toccata agli altri tre stranieri rintracciati in piazza Matteotti a Cagliari che hanno dichiarato alle forze dell'ordine di essere appena sbarcati direttamente in città.
Altri due sbarchi sono avvenuti a Sant'Antioco (15 persone) e Teulada (altre 12). Tutti i migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.
(Unioneonline)