È cominciata a Isili la 21esima edizione del Festival Tuttestorie di Letteratura per ragazzi e ragazze. Si rinnova così un appuntamento che il capoluogo del Sarcidano ospita da tantissimo tempo. Laboratori e incontri con gli autori caratterizzano l'evento che ha come cornice il Parco Asusa allestito daglio peratori delle biblioteche che fanno parte del sistema Bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo.

Nel corso delle giornate dedicate al Festival saranno più di mille gli studenti provenienti dalle scuole del territorio che parteciperanno a questa iniziativa culturale con curiosità ed entusiasmo.

Ad inaugurare questa edizione 2026 il sindaco di Isili Luca Pilia che ha voluto incontrare i ragazzi presente.

«Un'occasione preziosa», ha detto, «per coltivare la passione per i libri, stimolare l'immaginazione e avvicinare le nuove generazioni alla lettura». Fondamentale la collaborazione tra bibliotecari, comuni, scuole e scrittori che ogni anno partecipano con entusiasmo.

© Riproduzione riservata