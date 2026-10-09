All’Istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato prosegue la protesta degli studenti, esasperati da condizioni igienico-sanitarie definite “non più sostenibili”. All’ingresso della scuola, tra fumogeni, clacson assordanti e addirittura fumogeni, spuntano striscioni come “I topi frequentano gratis”, simbolo di un malessere che accomuna anche altri istituti dell’area, dallo Scano alla sede staccata del Martini, chiusa per interventi urgenti dopo le mobilitazioni.

Al Gramsci gli studenti denunciano non solo topi nelle cucine e nelle sale, ma anche muffa nelle aule, porte rotte, bagni fuori uso e acqua gialla dai rubinetti. Raccontano delle finestre sporche di escrementi, delle blatte morte e persino di diversi blackout causati da cavi rosicchiati, che hanno interrotto esercitazioni pratiche.

A tutto questo si aggiunge la preoccupazione per le assenze: chi sciopera per segnalare il degrado se le vede comunque conteggiate, e alcuni hanno già accumulato numeri significativi a inizio ottobre. La richiesta degli studenti è semplice: una scuola sicura, pulita e adatta alle attività pratiche dell’alberghiero. L’obiettivo è tornare in classe con maggiore serenità, senza dover affrontare problemi che non dovrebbero esistere in un ambiente scolastico.

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