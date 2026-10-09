Sarà la società Leonardo Consorzio Europeo per l’Ingegneria a proporre un primo studio sulla fattibilità di un nuovo ponte sul Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera. L’incarico, per un totale di 129mila euro (nell’ambito del finalmente regionale complessivo da un milione di euro), è stato stipulato nei giorni scorsi negli uffici della Regione. La società dovrà valutare le diverse soluzioni possibili, in particolare la realizzazione di un nuovo ponte (e il punto esatto dove costruirlo) e il recupero di quello esistente con una possibile riconversione ciclopedonale. Senza dimenticare una eventuale bretella di collegamento con la nuova 125.

Il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu ha sottolineato che il problema del ponte non è di certo risolto ma che si tratta di un piccolo passo in avanti: “Il percorso appena avviato - ha detto il primo cittadino - prevede il coinvolgimento dei Comuni di Villaputzu, Muravera e San Vito attraverso un tavolo tecnico. Un tavolo che intendiamo sollecitare fin da subito. Villaputzu deve essere presente sin dall’inizio di questo percorso senza più lasciare vuota la propria sedia, per nessun motivo”.

Ma gli occhi adesso sono puntati soprattutto sul recupero del vecchio ponte: si resta in attesa di capire se ci sarà oppure no l’accordo (economico) tra la Città Metropolitana e la seconda classificata. Intesa da raggiungere entro la fine del mese di ottobre.

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