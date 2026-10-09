Spunta anche una bomba dallo sviluppo delle indagini che nelle scorse settimane hanno portato all’esecuzione di 8 misure cautelari (20 indagati) nell’ambito di un’inchiesta su bracconaggio e spaccio di cocaina tra Sarroch, Pula e Villa San Pietro, che ha condotto ad alcuni ambienti criminali del Parteolla.

L’attenzione degli investigatori del Corpo Forestale e vigilanza ambientale in questa fase si è concentrata sul territorio di Donori, dove sono state effettuate perquisizioni in aziende zootecniche, case e altri immobili situati in campagna e in paese.

Durante uno di questi controlli in un edificio nella disponibilità di una donna di 26 anni è stato trovato l’ordigno realizzato con circa un chilo di tritolo.

Considerata la natura del materiale, è stato immediatamente richiesto l’intervento degli artificieri della Questura: gli specialisti hanno accertato l’elevata potenzialità esplosiva e l’hanno fatto brillare.

La ventiseienne è stata arrestata.

(Unioneonline)

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