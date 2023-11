Era convinto che, attraverso l’intervento dell’interlocutore contattato attraverso internet avrebbe ottenuto le somme di cui era creditore. E invece è stato truffato.

Vittima del raggiro, un 74enne di Castiadas. Ingannato dalle argomentazioni portate da un 58enne siracusano residente a Vittorio Veneto (Treviso), era sicuro di interfacciarsi con una società di recupero crediti con l’obiettivo di riuscire a riavere una somma molto alta che in un precedente episodio di truffa gli era stata sottratta da impostori mai identificati.

Per questo il 74enne aveva effettuato tre bonifici in favore del 58enne per un totale di 4.650 euro. I carabinieri, dopo la querela, hanno indagato arrivando a denunciare l’autore del raggiro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata