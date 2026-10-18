«Ad agire è stato un gruppo di persone, hanno portato via armi lunghe e corte. Stiamo ancora cercando di quantificare l’ammontare dei danni».

Sono le parole di Silvia Steri, titolare dell’armeria di Sardara che stanotte è stata presa d’assalto da un gruppo di rapinatori intorno alle due e trenta. Parla mentre è in negozio alle prese con l’inventario della merce per capire cosa effettivamente sia stato portato via.

Di sicuro l’irruzione è riuscita: «Era un gruppo di persone, sono riusciti ad entrare. Il sistema di videosorveglianza ha fatto scattare l’allarme che ha allertato sia me che i carabinieri».

Al piano di sopra della palazzina di via Ariosto alla periferia del paese dove ha sede l’armeria abitano i genitori della donna. Sono stati svegliati dal trambusto e dall’allarme. Scoperti, i rapinatori hanno tentato la fuga. È in questo frangente che sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dell’abitazione. Poi si sono dileguati.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, per i rilievi e per dare il via alle indagini.

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