Conflitto a fuoco a Sardara, nella notte tra sabato e domenica.

È accaduto in via Ariosto, intorno alle 2.30, dove ignoti, sopraggiunti con un fuoristrada, hanno divelto la saracinesca di un’armeria, per fare razzia di armi e munizioni.

Il proprietario dello stabile si sarebbe però accorto di quanto stava avvenendo e sarebbe intervenuto affacciandosi da una finestra. La dinamica dell’accaduto è in fase di accertamento. Sembra che ci sia stato un conflitto a fuoco, con i malviventi che avrebbero sparato all’indirizzo dell’uomo, per poi dileguarsi. Non risultano feriti.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti carabinieri, per i rilievi e per dare il via alle indagini. Sull’asfalto della strada sono stati rinvenuti diversi bossoli, mentre sulla facciata dell’edificio sono stati riscontranti danni causati da molteplici colpi d’arma automatica. Un vero e proprio scenario di guerra.

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