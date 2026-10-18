Il Comune di Villaspeciosa, nell’ultima riunione di Consiglio, all’unanimità, ha deciso di intitolare il nuovo parco di via Bruxelles a Jennifer Mameli, la giovane deceduta lo scorso settembre dopo una lunga malattia.

Il parco, attualmente in cantiere, verrà completato entro qualche mese. La decisione, proposta e approvata dal Consiglio Comunale, è stata decisa per la tenacia e la forza di volontà che la ragazza ha dimostrato sin dalla nascita. Jennifer, infatti, ha saputo distinguersi, con determinazione e caparbietà, davanti alle difficoltà del proprio percorso, dimostrando una forza interiore che ha saputo andare oltre la sofferenza.

«Ha vissuto la sua battaglia con dignità e speranza, capace sempre di trasmettere serenità e coraggio - afferma il sindaco Gianluca Melis - La piazza, a lei dedicata, rappresenterà non soltanto un ricordo della sua persona, ma anche un messaggio rivolto alle future generazioni, affinché il suo esempio di coraggio, e amore per la vita, possa continuare a ispirare tutti».

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