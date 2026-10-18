In vista delle piogge autunnali, l'amministrazione comunale di Ortacesus programma la pulizia delle caditoie, delle griglie di scolo e dei tombini per la raccolta delle acque bianche presenti nel centro abitato. L'intervento, per una spesa complessiva di 18.220 euro, è stato affidato alla ditta Spanu, con sede a Gergei. L'obiettivo è garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche ed evitare che detriti e ostruzioni possano ostacolarne il passaggio durante le precipitazioni, con possibili disagi per la viabilità e le aree urbane nel piccolo centro della Trexenta.

La necessità di intervenire è legata proprio all'avvicinarsi della stagione delle piogge e all'esigenza di assicurare un'adeguata manutenzione delle infrastrutture. L'affidamento è stato formalizzato con una determinazione dell'Area tecnica dello scorso 14 ottobre. Il costo del servizio è di 14.934 euro, a cui si aggiunge l'Iva, per un impegno complessivo di 18.220 euro a carico del bilancio comunale 2026. Non sono ancora indicati nell'atto il calendario degli interventi e le strade interessate. La pulizia rientra nelle attività di manutenzione ordinaria finalizzate a prevenire possibili criticità in caso di piogge intense, a tutela del centro abitato e dei suoi residenti.

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