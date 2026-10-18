Grande successo a Quartu per Lollas, l'iniziativa che porta i visitatori alla scoperta delle case campidanesi del centro storico. Tra ieri e oggi migliaia di persone si sono addentrate alla scoperta delle antiche domus, tra musica, degustazioni, spettacoli e laboratori.

Da Casa Pippia-Stocchino a Casa Pusceddu, da Casa Murgia-Casanova a Casa Carboni Congiu, passando per Sa dom'e Farra e l'ex convento dei cappuccini è grande festa tra le corti, le stanze che si affacciano sui loggiati e i magazzini pieni degli attrezzi della vita contadina di un tempo.

Questa mattina, in attesa dell'apertura delle case nel pomeriggio, il cuore della festa è Sa dom'e Farra con i laboratori dei dolci che si facevano in casa, la mostra mercato di Campagna amica e il concerto dell'orchestrina L'Altalena. Un tuffo nel passato in piena regola quello nelle domus, tra antichi usi e costumi, con i padroni di casa trasformati in provette guide a spiegare storia e misteri delle loro dimore. A Casa Pippia le donne accolgono vestite come le padrone di casa di un tempo e offrono fave cotte con il lardo, che si gustavano al ritorno della campagne.

A Casa Murgia Casanova si dà dimostrazione della preparazione di fregola e malloreddus mentre Casa Pusceddu è il fulcro degli spettacoli per i bambini e Casa Carboni Congiu dei balli tradizionali. Lollas va in archivio con un bilancio più che positivo, trenino compreso sempre pieno e da l'appuntamento all'anno prossimo.

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