Un’iniziativa concreta per la tutela degli animali da compagnia, la prevenzione del randagismo e la promozione di una cultura del rispetto verso i nostri amici a quattro zampe. Il Comune di Assemini promuove per mercoledì 28 ottobre, dalle 9 alle 11 in piazza Santa Lucia, una giornata interamente dedicata all’applicazione gratuita del microchip per i cani di proprietà dei residenti.

L’appuntamento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Puddu, intende andare oltre la semplice offerta del servizio di microchippatura. La giornata si propone infatti come un momento di incontro, informazione e sensibilizzazione sui temi delle adozioni consapevoli - in particolare per i cani attualmente ospitati in canile - e del benessere animale a 360 gradi.

Nel corso della mattinata interverranno i rappresentanti dell’amministrazione comunale per presentare le linee guida del nuovo regolamento sul benessere animale, attualmente in fase di discussione. Sarà inoltre presente Roberto Chinarello, titolare del Dog Hotel, che approfondirà l’importanza di un corretto rapporto uomo-cane e curerà alcune dimostrazioni pratiche con cani addestrati. All’iniziativa sono stati inviati anche gli operatori commerciali della zona, con una partecipazione attiva dei rivenditori di mangimi e articoli dedicati agli animali domestici.

L’impegno della Giunta Puddu verso il mondo animale trova conferma anche negli interventi sul territorio: alla rete di spazi dedicati ai cani, che comprende già le aree del parco di via Serpentara e via di Vittorio - dotata di prato e attrezzature - e del parco delle Terrecotte in corso Europa - aperta 24 ore su 24 - si aggiungerà presto l’apertura di due nuove aree di sgambamento per consentire ai cani di muoversi e giocare in piena sicurezza.

«L’intenzione dell’amministrazione è fare di questa giornata un appuntamento fisso e ricorrente negli anni - ha spiegato Puddu -, costruendo un percorso continuo di sensibilizzazione che coinvolga tutta la cittadinanza».

Per accedere al servizio di microchippatura gratuita, riservato ai residenti nel Comune di Assemini, è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre venerdì 23 ottobre. Per registrarsi è necessario contattare la centrale operativa della Polizia locale, diretta dal comandante Danilo Piras, al numero 070 949259.

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