Andrà interamente a sostegno del progetto denominato "Tumaini" il ricavato del "2° Memorial Rinaldo Orrù" organizzato ad Isili qualche settimana fa dal Gruppo Volontari Sardi Karibu Africa.

Il nome del progetto in italiano significa "sperare" e il suo obbiettivo è appunto quello di dare speranza per assistenza sanitaria gratuita per i bambini affetti da patologie oncologiche che afferiscono alla missione del Cottolengo di Chaaria in Kenya. Il dottor Rinaldo Orrù, scomparso qualche anno fa, ha offerto per anni, assieme alla moglie Antonella Cuccu, la sua professionalità nell'ospedale africano.

Per la seconda volta dunque il Gruppo Volontari con Antonella hanno richiamato l'attenzione su questa attività e i partecipanti, circa 40 persone, hanno risposto generosamente. La somma è già arrivata a destinazione con tanto di lettera di ringraziamento da parte di fratel Giancarlo, il responsabile della missione.

«Anche quest'anno» ha scritto «grazie alla generosità dei numerosi partecipanti al memorial riusciremo a garantire l'assistenza sanitaria per i bambini oncologici».

In Kenya infatti la sanità non è gratuita e neppure le persone che possono pagare mensilmente il contributo per un'assicurazione sanitaria pubblica, hanno la certezza che questo sia sufficiente per coprire le spese sanitarie. Ogni euro dunque per questi bambini, ha un valore inestimabile.

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