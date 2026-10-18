Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo supermercato a Senorbì. Nell’area di via Giuseppe Atzeni, dove per decenni ha avuto sede il Consorzio Agrario del centro della Trexenta, il cantiere è ormai ben visibile e il paesaggio sta cambiando volto dopo la demolizione dei vecchi edifici.

Al posto di uno storico punto di riferimento per il mondo agricolo della zona sorgerà una nuova struttura commerciale, destinata a rafforzare l’offerta di servizi del paese e ad attrarre clienti anche dai centri vicini.

Il progetto prevede un’area di vendita di dimensioni importanti e un ampio parcheggio, elementi che confermano la portata dell’intervento.

L’investimento rappresenta un ulteriore segnale di trasformazione del tessuto economico locale. La speranza è che con l’apertura dell’importante punto commerciale nel centro del paese, possano esserci ricadute occupazionali a vantaggio della collettività.

L’amministrazione comunale segue intanto gli aspetti legati alla viabilità cittadina, valutando eventuali interventi per gestire i futuri flussi di traffico.

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